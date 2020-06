Dopo lo stop forzato del calcio italiano a causa Coronavirus il rientro in campo è stato diverso rispetto a prima della pandemia. Dovendo giocare praticamente ogni giorno, gli orari delle partite hanno subito delle sostanziali variazioni. Adesso si gioca alle 17:15, 19:30 e 21:45. Proprio quest’ultimo orario ha scaturito non poche lamentele. Come scrive Il Corriere dello Sport molti abbonati alle pay tv vorebbero rivolgersi alle autorità competenti per chiedere di anticipare quest’ultimo orario, anche se pare difficile cambi qualcosa.