Il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, dopo aver presentato in data odierna il rapporto Osservasalute si è espresso così sull’epidemia del Coronavirus:

“Questa malattia si diffonderà tra i giovani, che sono e saranno i veri portatori. Per via dell’assenza di misure di sicurezza tra i ragazzi, in autunno c’è il forte rischio che l’infezione si diffonderà anche tra adulti e anziani”