Dopo un incontro tenutosi ad Arzano, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha comunicato che tra venerdì e sabato emanerà l’ordinanza per la riapertura delle discoteche a Napoli. Questo l’annuncio:

“Dopo un confronto con vari gestori abbiamo optato per la riapertura delle discoteche questo fine di settimana. Ci saranno delle misure di sicurezza da rispettare, ma lo facciamo per evitare che i giovani vadano a divertirsi al nord potando magari il virus al sud. Nei locali all’aperto non ci sarà più l’obbligo del distanziamento mentre al chiuso ci sarà un metro fra i tavoli e due in pista. Gli ingressi saranno contingentati in base ai metri quadrati. Gli alcolici si potranno consumare, sarà mantenuto però il vincolo delle 22 per l’asporto”.