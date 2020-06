Gazzetta dello Sport, Tuttospor e Il Mattino non hanno dubbi: è Allan il peggiore in campo in Verona-Napoli.

Ecco i voti: Gazzetta 5.5; Tuttosport 5.5; Mattino 5. Due cose su tutte gli sono imputate: condizione fisica peggiore rispetto ai suoi compagni e mancato senso della posizione. Soltanto per il Corriere dello Sport la prova del brasiliano raggiunge la sufficienza.