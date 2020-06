L’ex calciatore del Napoli ed ex allenatore, Vincenzo Montefusco, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb per dire la sua su Gattuso e sul Napoli in generale:

“Gattuso è il perno principale della squadra. Ora la squadra è concentrata e lotta, sa stare in campo. Prima c’erano problemi enormi. Milik è un bel calciatore, fa molti gol ed è difficile da sostituire. Maksimovic, anche, è un gran difensore che è stato frenato in passato da troppi infortuni. Il merito è anche di chi li allena e come li mette in campo. Ho fiducia nella squadra, ma per il quarto posto c’è bisogno di un crollo dell’Atalanta“.