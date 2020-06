“Lozano lunedì scorso è stato cacciato da Gattuso in allenamento, ha chiesto a Raiola di muoversi sul mercato, due giorni dopo ha festeggiato la soddisfazione di essere il primo messicano a vincere un trofeo in Italia. Il Verona teneva il baricentro alto, Gattuso ha puntato sulle sue accelerazioni come quella sull’ assist di Insigne che poteva regalargli la doppietta. Lozano non entrava in campo da Napoli-Lecce del 9 febbraio scorso, ha portato a casa il suo quarto gol stagionale in 1.460 minuti stagionali”.

Così Il Corriere del Mezzogiorno ha commentato il periodo vissuto da Lozano e la sua prova in campo andata in scena in quel di Verona. Il suo futuro fino a ieri sembrava scritto, ora resta quantomeno in dubbio…