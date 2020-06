James, il padre adottivo: “Vi svelo i motivi del mancato accordo con il Napoli”

Juan Carlos Restrepo, padre adottivo di James Rodriguez. ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Si Gonfia la Rete, su Radio Marte, dopo le dichiarazioni dell’attaccante colombiano:

“James preferiva l’Atletico, ma questo non significa che non ci siano stati apprezzamenti anche da altri club. Lui si trova bene in Spagna e questo ha inciso nella sua volontà. Vedremo in futuro cosa succederà, perchè dovrà esserci una soluzione che possa soddisfare tutti. Perchè l’offerta del Napoli non è stata presa in considerazione? Non credo avesse chiusure nei confronti del club, visto che ha grandi prospettive e poi c’era Ancelotti, con cui ha un grande rapporto. Per far trasferire uno come lui, bisogna mettere d’accordo molte parti e, restare proprio a Madrid, credo fosse per lui una soluzione migliore, visto che li c’è anche sua figlia. Sia quel che sia il club del futuro, speriamo che i pezzi del puzzle possano riunirsi come non avvenne l’anno scorso. Se sarà un club importante come il Napoli è, allora che ben venga”.