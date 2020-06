Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della partita del Napoli contro il Verona di ieri sera ai microfoni di Radio Sportiva:

“Secondo me la vittoria di ieri è stata meritata. Sono fan di Gattuso e della sua gestione dei calciatori, ma non mi piace l’idea di avere due portieri e non uno titolare. Ospina è preferito per la sua proprietà di palleggio“.