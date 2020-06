Dopo una settimana ricca di emozioni, sia per il ritorno al calcio che mancava da oltre due mesi, ma soprattutto per la grande vittoria della Coppa Italia gli azzurri hanno ripreso la serie A nel migliore dei modi con 3 punti importanti, difficili, tortuosi sotto ogni punto di vista contro l’Hellas Verona. La nota più bella è non aver subito gol, nonostante Faraoni avesse impensierito insaccando la rete riportando la parità, annullata poi per tocco di mano nell’azione precedente di Zaccagni. Scelta di Pasqua, dopo aver consultato il VAR, ineccepibile. Gattuso ha scelto di cambiare soprattutto in attacco, dando la possibilità a Milik di partire titolare e la scelta fatta è stata sicuramente congrua. Il polacco si può definire ormai la bestia nera degli scaligeri, con tre goal in due partite segnate in questa stagione.

Il calo fisico si è avvertito contro una squadra, come quella di Juric, molto organizzata, soprattutto sulle fasce, preparata, giovane, dunque con forze fresche che, sotto questo aspetto, ha permesso loro di prevalere sugli avversari. La bravura di questo Napoli è quella di saper aspettare, soffrire, eventualmente approfittare delle situazioni benevole. In tempi non sospetti il punto debole, infatti, dei partenopei era quella di partire con un goal di svantaggio, rovinando così una partita che sulla carta, apparentemente, sarebbe dovuta essere facile. La mentalità inculcata dal mister ha sicuramente rigenerato l’intero gruppo, pronto adesso a saper vivere i momenti difficili con un altro animo. La lunga panchina, grazie in particolar modo il mercato di gennaio che ha regalato all’ex Milan giocatori di tutto rispetto come Politano, Demme e Lobotka, rappresentano un grosso aiuto in un periodo in cui si giocherà praticamente ogni tre giorni.

Tra le novità più interessanti della serata non si possono non annoverare il ritorno in campo di Faouzi Ghoulam, protagonista anche dell’assist della seconda rete e l’entrata decisiva di Lozano che ha siglato la vittoria, dopo pochi minuti dall’esordio post Covid-19. La peculiarità, perdi più, di entrambi i goal sta nell’aver battuto i possenti difensori veronesi proprio su due calci d’angolo, non propriamente uno dei punti di forza dei napoletani, che spesso, tra l’altro, hanno subito nel versante opposto. Tanta soddisfazione, insomma, con un terzo risultato utile positivo consecutivo e un’estate intensa ricca di colpi a sorpresa.