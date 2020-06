VIDEO – Koulibaly, la Uefa elogia il difensore azzurro: riproposto un super intervento in Champions

Kalidou Koulibaly è ormai da tempo considerato tra i migliori difensori nel panorama calcistico mondiale. Numerosi sono i suoi interventi che hanno fermato anche campioni di calibro importante, non a caso Kalidou piace a numerosi club. A confermare ciò è anche la Uefa, che con tramite il proprio account ufficiale sui social elogia il gigante azzurra riproponendo, con un video, l’intervento super contro Mbappé in Napoli-Psg, Champions 2018. Un intervento che vale un gol (anche perché se Mbappé fosse scappata via sarebbero stati guai seri), difficile e decisivo. I tifosi azzurri apprezzano il video pubblicato dalla Uefa. Il video: