Tennis, Novak Djokovic positivo al coronavirus: è caos per l’Adria Tour

Notizia dell’ultim’ora: il campione serbo Novak Djokovic è risultato positivo al coronavirus. È il quarto tennista ad aver contratto il Covid-19, dopo Grigor Dimitrov, Borna Coric e Viktor Troicki. Nole è l’organizzatore dell’Adria Tour, torneo d’esibizione disputato in Serbia e Croazia, con spalti gremiti di spettatori e senza alcun tipo di precauzione anti-contagio. Oltre agli atleti sopracitati sono risultati positivi anche la moglie di Djokovic, Jelena, il suo preparatore fisico Marco Panichi e l’allenatore di Dimitrov, Kristijan Groh: sul torneo si è alzata una vera e propria bufera, perchè c’è il serio rischio che si generi un focolaio di contagi.

In seguito alla diffusione della notizia, sono arrivate le parole del numero 1 della classifica ATP: “Abbiamo organizzato questo torneo in un momento in cui la forza del virus stava diminuendo, credendo che ci fossero le condizioni per farlo. Sfortunatamente, il virus c’è ancora e dobbiamo imparare a conviverci. Sono profondamente dispiaciuto per ognuno di questi nuovi casi. Spero che non ci siano complicazioni e che alla fine tutti stiano bene”. Djokovic resterà dunque in isolamento per due settimane, durante le quali si sottoporrà ai vari test e tamponi di rito.