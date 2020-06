Radio KKN – Sindaco di Verona: “Il Napoli ha fatto un affare con Rrahmani”

Federico Sboarina, sindaco di Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio KKN prima della partita toccando soprattutto l’astio tra le tifoserie: “Juric arma segreta del Verona, i giocatori che i hanno sorpreso di più sono Amrabat,Kumbulla e Rrahmani. Sull’ultimo posso dire che il Napoli ha fatto un affare. Io non voglio far polemica, ma nemmeno i veronesi vengono trattati in modo migliore dai napoletani. L’accoglienza non è che sia delle migliori, ma anche a Napoli i veronesi sicuramente non vengono accolti meglio”.