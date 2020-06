Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato la vittoria del Napoli sul Verona con un messaggio su Twitter:

“Un Napoli attento e concentrato sbanca anche il Bentegodi e continua la scalata in classifica. Il Verona, sempre in partita, non ha demeritato, ma il Napoli ha sfruttato meglio le occasioni. Decisive le palle inattive, gol di Milik e di Lozano, ottima gara di Insigne”