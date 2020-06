Nuovo motorino per il ragazzo derubato la sera della vittoria in Coppa Italia: il nome del misterioso benefattore

Durante la sera in cui il Napoli vinse la Coppa Italia, la settimana scorsa, in città accadde uno spiacevole episodio: un giovane tifoso fu derubato del suo motorino. Tristezza ma subito felicità per il ragazzo in questione. Infatti, dopo pochi giorni, ha ricevuto in dono un nuovo motorino. Tutti si sono chiesti chi è stato a donarlo, e a svelarlo è stato Gianni Simioli, conduttore di Radio Marte, alla Radiazza:

“Grazie Lorenzo Insigne! Finalmente possiamo svelare il nome del misterioso benefattore che ha regalato il motorino a Salvatore”.

Lo stesso giovane tifoso ha voluto ringraziare il Capitano azzurro con un video: “Ho ricevuto il tuo bellissimo regalo, grazie di tutto, ora se puoi anche un incontro e una maglia autografata”.

Chiude con un sorriso e una battuta, quella di incontrare Lorenzo, ma forse neppure tanto battuta… Chissà, magari Insigne lo accontenterà anche su questo. Resta, di fatto, il bellissimo gesto del Capitano del Napoli.