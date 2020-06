L’allenatore del Verona, Ivan Juric, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita persa dalla sua squadra contro il Napoli:

“Il Napoli ha vinto su due calci piazzati, ma noi abbiamo giocato bene con intensità anche se non possiamo sbagliare tutti questi gol. Molti nostri giocatori erano in B l’anno scorso e hanno affrontato grandi difensori, per me hanno giocato bene. Volevamo sfruttare gli inserimenti di Zaccagni ma il Napoli ha giocato molto stretto. La cosa che più mi preoccupa sono gli infortuni dovuti alle troppe partite ravvicinate. Oggi non abbiamo rischiato quasi niente e dobbiamo continuare così. Abbiamo sbagliato nelle marcature sui calci piazzati, dovevamo stare più attenti. Gattuso è un grande uomo e anche come allenatore sta facendo benissimo. La squadra è diventata molto compatta. Oggi la partita l’abbiamo persa per alcuni episodi sfortunati”.