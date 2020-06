Hellas Verona-Napoli, pochi dubbi per Gattuso: le ultime di formazione

Questa sera tornerà, finalmente, il Napoli in campionato. Gli azzurri affronteranno a Verona l‘Hellas, ore 19:30. L’edizione odierna di Repubblica scrive sulle ultime di formazione del Napoli:

“Manolas e Malcuit sono gli unici non convocati, ancora non al meglio per i recenti infortuni. Tutti gli altri sono disponibili, prova che Gattuso non ha intenzione di escludere nessuno per la volata finale. Anche perché con i 5 cambi a partita, chi è solito non giocare spesso avrà più opportunità di alternarsi con i titolari. Per la formazione azzurra: torna titolare Ospina al posto di Meret (i due si alterneranno di volta in volta); Hysaj favorito sulla sinistra al posto di Mario Rui; centrali confermati, Maskimovic e Koulibaly; stesso di Lorenzo sulla destra; a centrocampo ballottaggio Allan-Ruiz, nonostante il primo abbia ricevuto una botta in rifinitura, Demme e Zielinski completano il reparto; in attacco, invece, ci sono due sorprese: Milik e Politano in vantaggio su Callejon e Mertens; il Capitano Insigne confermatissimo”.