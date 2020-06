Il Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni di James Rodriguez, giocatore del Real Madrid, il quale svela un retroscena di mercato visto le voci di mercato dell’estate scorsa di un suo possibile approdo a Napoli:

“Pensavo che questa operazione si sarebbe chiusa. Onestamente, non mi hanno permesso di andare nel club in cui volevo. Volevano che andassi in un’altra squadra. C’era anche un’offerta dall’Italia, ma non mi convinceva perché ritenevo che non fosse buona. All’epoca, il mio agente Jorge Mendes mi disse che il Real Madrid lo aveva chiamato, che avevano una proposta dalla Cina; io gli dissi che non ero pronto per andare in Cina perché sento di poter dare molto al calcio in Europa”.