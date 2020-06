Attorno a Josè Callejon le voci non intendono calmarsi, rendendo poco chiaro il futuro dello spagnolo.

Secondo il Corriere dello Sport, Josè per ora ha in testa le due partite da disputare in settimana, entro il 30 giugno, data di scadenza dell’attuale contratto dello spagnolo: quella di oggi contro l’Hellas Verona e quella di domenica contro la Spal. Poi, si troverà in bilico, a un bivio: proseguire in azzurro o tornare e firmare l’ultimo contratto in Spagna.