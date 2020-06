CdM – Manca solo l’ufficialità per il Napoli in ritiro a Castel di Sangro

In questi giorni, la notizia che il Napoli non andasse in ritiro a Dimaro è stata confermata dal sindaco di Castel di Sangro, luogo che a quanto pare ospiterà il Napoli per circa due settimane, da fine agosto fino alla fine della prima settimana di settembre.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno infatti dice che manca solo l’ufficialità e rivela anche alcuni dettagli sulla nuova casa del Napoli:

“Il Napoli alloggerà allo Sport Village, un hotel 4 stelle, dotato anche di un centro congressi e 83 camere. La struttura è molto vicina allo stadio Teofilo Patiini di Castel Di Sangro, che fu la casa delle imprese di quel Castel di Sangro che arrivò in Serie B con Gravina presidente. E’ dotato di 7200 posti a a sedere e ha ospitato gare internazionali dell’Under 21 e della nazionale femminile, valide per le qualificazione agli europei. Per l’ufficialità mancano solo questioni formali”.