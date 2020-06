Il momento della scelta si avvicina, con dietro l’ angolo la scadenza contrattuale del 30 giugno. Tra meno di una settimana Josè Callejòn sarà ufficialmente un giocatore svincolato e per il momento non ha ancora trovato l’ accordo con il Napoli per rimanere fino alla conclusione della stagione in corso, slittata da maggio ad agosto a causa del lunghissimo stop provocato dalla pandemia.

A De Laurentiis restano dunque appena altri sei giorni per rimandare di un paio di mesi il doloroso divorzio. Callejòn ha un piede e mezzo lontano da Napoli, dove ha giocato ad altissimi livelli nelle ultime sette stagioni. Al momento, il club che lo sta corteggiando con più insistenza è il Granada.