Il Mattino rivela: “Esonero Ancelotti, decisiva la volontà dei giocatori! La sua reazione…”

“È un’ anima milionaria ma candida del pallone. Mai una parola fuori posto, a Napoli i giocatori ne hanno preteso l’ esonero eppure lui non ha provato neppure una volta a replicare. È andato via senza una polemica: l’ unica alzata, vera, di sopracciglio, solo quando Giacomelli lo ha mandato su tutte le furie per il rigore (netto) negato a Llorente. Mai un accenno di scandalo, mai una serata più lunga delle altre. Praticamente, eccessivo nel senso opposto”.

Così Il Mattino ha commentato questa mattina l’indagine partita dalla Spagna sulla presunta evasione fiscale di Carlo Ancelotti. Tra le altre cose, un riferimento nemmeno troppo velato alla sua esperienza in azzurro…