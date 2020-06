Verso Verona-Napoli: i precedenti al Bentegodi

Si contano un totale di 53 precedenti tra Hellas Verona e Napoli in Serie A: 12 vittorie per i gialloblù, 12 pareggi e 29 vittorie degli avversari. In particolare gli azzurri hanno vinto tutte le ultime cinque partite di Serie A contro il Verona: è la striscia aperta più lunga dei partenopei contro una singola squadra nella competizione.

Gli ultimi risultati del Napoli al Bentegodi.

Ultima vittoria del Napoli al Bentegodi in Serie A: Verona-Napoli 1-3 del 19 agosto del 2017

Ultimo pareggio al Bentegodi in Serie A: Verona-Napoli 1-1 del 24 aprile 1988

Ultima vittoria del Verona al Bentegodi in Serie A: Verona-Napoli 2-0 del 15 marzo 2015