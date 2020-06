Angelo Caruso, sindaco di Castel Di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, in merito al ritiro estivo che il club azzurro svolgerà in Abruzzo.

“Il Napoli ha fatto un sopralluogo a Castel Di Sangro. Le impressioni sono state positive, noi ospitiamo anche eventi internazionali e la Figc, quindi siamo abituati ad ospitare squadre di un certo livello. La trattativa è già in corso con la Regione per tutti gli aspetti negoziali del rapporto.

All’interno dello stadio Patini ci sono tre campi di erba naturale, due per gli allenamenti e uno per gli incontri. C’è l’illuminazione idonea per le riprese televisive, come capitato all’under 21. Ho avuto il piacere di conoscere De Laurentiis: sabato ero reduce da un matrimonio e me lo trovo fuori la porta. E’ una persona piacevole e di grande esperienza. Le condizioni per trovare l’intesa ci sono, la Regione Abruzzo si è mossa per chiudere l’accordo.

C’è un handicap per entrambe le parti: in queste condizioni non ci sono tante opportunità da sfruttare a livello economico, a cominciare dal numero dei visitatori che naturalmente saranno meno per i limiti che ci impongono i protocolli. Si ragionerà su questo aspetto”.