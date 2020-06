Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte sul futuro di Josè Callejon:

“Oggi, come ha confermato la moglie, le notizie su un possibile accordo tra Napoli e Callejon erano delle fake news. Oggi abbiamo parlato con Manuel Quilon, l’agente di Callejon, il quale ha risposto in maniera secca e perentoria che la notizia non esiste e che non ne sapeva nulla, e che se avesse saputo qualcosa l’avrebbe detto. Al momento, anche del futuro, non si sa nulla. La notizia di questo mini prolungamento al momento non è confermata dall’agente”.