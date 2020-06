Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha scritto le ultime notizie relative al mercato azzurro su TMW. Queste le sue parole:

“Dopo il rinnovo di Mertens, il Napoli ha ottenuto l’ok per prolungare il contratto fino al termine della stagione con Callejon, anche se poi lo spagnolo partirà. Un’altra cosa certa è che gli azzurri vogliano cedere Lozano, ma per ora l’unica opzione che porta alla cessione del messicano è l’Everton di Carlo Ancelotti, ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo“