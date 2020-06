As, ha pubblicato un editoriale, dove vi è stato il punto della situazione su Rino Gattuso: “Finalmente si parla di Rino , come stratega del futuro. Un allenatore molto capace, in grado di trasmettere identità di gioco, che si modifica in base all’avversario. Chiamato anche in un momento difficile, dove si erano deteriorati i rapporti tra società e calciatori…”.