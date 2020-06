L’edizione odierna di Tuttosport parla del corteggiamento della Juventus per Arkadiusz Milik, in scadenza 2021 con il Napoli.

Non è facile la trattativa per arrivare al polacco, con De Laurentiis che non sembra accettare contropartite, quindi i bianconeri hanno già in mente l’alternativa: si tratta di Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton.

Anche questa operazione di mercato non sarebbe facile, con i Wolves che chiedono almeno 60 milioni di euro.