“La SSC Napoli informa i titolari di titoli di ingresso per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter prevista per il 5 marzo 2020 e successivamente giocata a porte chiuse, che a partire dal 18 giugno 2020 alle ore 17.00 è resa disponibile “on line” la procedura per richiedere il rimborso dei titoli di ingresso non goduti relativamente alla predetta gara di Coppa Italia”.

Clicca qui per la procedura.