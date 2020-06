La Serie A fa ritorno oggi e la possibilità di vedere alcune partite in chiaro è destinata a rimanere solo un’idea.

Infatti, come rivela La Gazzetta dello Sport, non ci sono accordi, e quindi i presupposti, per poter mandare alcune delle partite di Serie A in chiaro. Le gare rimarranno su Sky e DAZN visibili solo per gli abbonati, ma da lunedì, sul canale youtube di DAZN, verranno trasmessi gli highlights dei match.