Le scommesse sportive hanno vissuto mesi di crisi a causa del lockdown. Ma ora quasi tutti i campionati maggiori sono ripresi e le scommesse calcio possono tornare a trainare il settore del betting. Le scommesse sulla Serie A partono nel weekend e l’attesa è altissima!

Scommesse Serie A, tre mesi di stop causa pandemia da covid-19

Le scommesse calcio fra metà marzo e metà maggio hanno passato i due mesi più difficili della loro storia, da quando nel 1998 vennero legalizzate in Italia. Era il 9 marzo quando si giocava Sassuolo-Brescia, ultima gara in cui le scommesse sulla Serie A sono apparse sui principali siti di betting. Ma dopo oltre tre mesi di stop, le scommesse sportive sul nostro campionato torneranno con il match fra Torino e Parma in programma alle ore 19,30. Le scommesse calcio nei mesi di lockdown hanno retto solo grazie a campionati minori, come quelli di Bielorussia, Nicaragua, Guatemala e Burundi. Con la ripresa della Bundesliga prima di tutti gli altri campionati, le scommesse sportive hanno finalmente rivisto la luce in fondo al tunnel.

Le scommesse calcio sulla Bundesliga sono ricominciate a metà maggio e praticamente si è giocato senza sosta. Nelle settimane successive sono riprese anche le scommesse sportive sulla Liga e quelle sulla Coppa Italia e sulla Premier League. Come detto le scommesse Serie A torneranno nei palinsesti dei bookmakers a breve, mentre ci sono dei campionati che hanno definitivamente detto stop alla stagione. In Francia, Olanda e Belgio le scommesse calcio sono state definitivamente fermate, con tanto di classifica congelata. Sono invece state solo posticipate le scommesse sportive sulla Champions League ed Europa League, che monopolizzeranno il mese di agosto con le rispettive final 8 in Portogallo e Germania.

Scommesse calcio sul vincente campionato: Juve favorita

Le scommesse sulla Serie A rappresentano la maggior parte degli introiti dei bookmakers italiani ed è per questo che la loro ripresa era tanto attesa da tutti gli operatori di settore. Come detto si parte il 20 giugno e si chiude il 2 agosto con le scommesse calcio del nostro campionato che praticamente saranno presenti ogni giorno, con un palinsesto scommesse ampio e slot orari molto particolari (17,15 – 19,30 e 21,45). La situazione in classifica è ancora tutta da decidere sia per la lotta scudetto, che per la corsa alla Champions che per la battaglia salvezza e quindi le scommesse sulla Serie A saranno ancora più divertenti in questo finale di stagione. Sono ancora molte le scommesse calcio che ci attendono sui match di A fra cui anche Juve-Lazio, prevista il 20 luglio. Dopo che la Coppa Italia è stata vinta dai ragazzi di Ringhio Gattuso,sono le scommesse sulla serie a che ora monopolizzeranno l’intera estate.

Le scommesse sportive in questi mesi sono state offerte solo online vista la chiusura causa lockdown delle agenzie, nel pieno rispetto dei primi dpcm. Ma con l’inizio della fase 2 i titolari di agenzie di scommesse sportive hanno chiesto a gran voce al governo la ripartenza, che è iniziata negli scorsi giorni. La riapertura dei negozi fisici è senza dubbio una bella notizia per il mercato delle scommesse sportive, anche se ormai la maggior parte degli appassionati sta scegliendo l’online. Le scommesse sulla Serie A sul web infatti sono quelle che sicuramente avranno il maggior successo, sia in modalità antepost, pre match e live. Una vera boccata d’ossigeno per un settore, quello delle scommesse sportive, che ha rischiato il collasso. Appuntamento quindi il 20 e 21 giugno con le scommesse calcio sui recuperi della 25esima giornata. Da lunedì 22 invece tutti in campo con le scommesse sulla Serie A relative all’ottava giornata di ritorno, spalmata, così come tutti i successivi turni su tre giorni. Il calcio è finalmente tornato!