“Il meglio della vita sei tu”, è questo il messaggio di amore di Ana Obregon, moglie di Lozano, per l’attaccante messicano che ha sfruttato il giorno di riposo dato da Gattuso per stare in famiglia. La moglie dell’ala ha pubblicato una foto su Instagram, in primissimo piano c’è Hirving insieme alla sua famiglia con il mare di Capri come sfondo.