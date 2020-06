Pippo Inzaghi, attuale allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della stagione in corso, aprendo una parentesi sulla vittoria in Coppa Italia del Napoli di Gattuso:

“Sono felicissimo per Rino e per il suo primo trofeo in Italia, in una piazza come quella napoletana e per il momento che sta passando. Sia Napoli che Juventus sono squadre forti, ma il Napoli è venuto fuori meglio e ha meritato di vincere, anche se ai rigori è sempre una lotteria“.