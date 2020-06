Antonio Conte crede ancora allo scudetto. L’allenatore dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Inter TV: “Dobbiamo vincere il recupero con la Sampdoria, vincendo andremmo a sei punti dalla prima con ancora dodici partite da giocare, non è un distacco abissale. Ho percezioni positive. Ci vogliamo giocare il finale del campionato al massimo, senza preclusioni e limiti. I margini di errori nostri sono minori rispetto alle squadre davanti a noi, ma abbiamo voglia, entusiasmo e passione. Ho molto fiducia per il presente e per il futuro”.