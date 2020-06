Secondo il Corriere Fiorentino, il rinnovo per Nikola Milenkovic tarda ad arrivare.

Il contratto del giovane difensore è in scadenza nel 2022, ma a fare notizia è l’interessamento per il serbo da parte di grandi club come PSG, Manchester United e Napoli, che monitora la situazione.

La Fiorentina vorrebbe prolungare il suo contratto ma, in caso di grande offerta, una sua partenza sarebbe molto probabile.