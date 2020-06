Canale 21 – D’Alessandro: “C’era tanta voglia di festeggiare, vittoria importante”

Nel corso della trasmissione di Canale 21, Giochiamo d’anticipo, è intervenuto il giornalista di Radio Marte Massimo D’Alessandro che ha parlato della vittoria della coppa Italia: “C’era tanta voglia di festeggiare ed uscire dopo il Lockdown. La sesta coppa italia è molto importante. Il Napoli non ne ha vinti tanti nella sua storia, ma davanti c’era la Juventus di Sarri e di Higuain. Io credo che in un mini-torneo a 4 la Juve sarebbe arrivata quarta. Non mi ha convinto. Sarri lo apprezzo molto, ma ho visto una squadra senza né capo e né coda”.