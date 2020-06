Ancelotti: “Durante Inter-Napoli chiedemmo tre volte di sospendere la gara, non fummo ascoltati”

Carlo Ancelotti, attuale tecnico dell’Everton e ex tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di The Guardian del tema razzismo, ricordando quell’Inter-Napoli del 26 dicembre 2018 dove Kalidou Koulibaly fu preso di mira. Ecco le sue dichiarazioni:

“Quel giorno chiedemmo tre volte la sospensione della partita ma non fummo ascoltati, mai. Parlammo anche con il quarto uomo ma non successe nulla, eppure il protocollo era chiaro come lo è oggi. Poi grazie al clamore mediatico riuscimmo anche a cambiare le cose dopo quell’episodio”.

“Kalidou era molto arrabbiato, noi ci schierammo dalla sua parte, gli dicemmo che avremmo combattuto con lui e che ciò che gli stava succedendo non era affatto giusto”.