Zanardi shock: grave incidente in hand-bike!

Brutte notizie per il mondo dello sport: Alex Zanardi, ex pilota automobilistico è stato da poco coinvolto in un grave incidente stradale.

L’ex pilota di formula uno, privo degli arti inferiori in seguito ad un incidente in pista, si stava allenando con la propria hand-bike nelle zone del senese quando avrebbe impattato violentemente contro un tir in passaggio.

Come anticipato da Sky Sport, nonostante non siano ancora chiare le dinamiche, il cinquatatreenne di Bologna sarebbe in gravi condizioni.