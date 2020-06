Secondo quanto riferito dalla redazione di Sportitalia, pare che il Napoli sia nuovamente interessato all’acquisto di Jordan Veretout, attualmente in forza alla Roma. I giallorossi hanno bisogno di cedere e proprio questa potrebbe essere la chiave per arrivare al francese. Il centrocampista ex Fiorentina è in cima alla lista del ds Giuntoli e potrebbe arrivare in caso di cessione di Allan.