Goran Pandev, attaccante del Genoa ed ex Napoli, ha parlato ai microfoni del Il Giornale in merito al suo ritiro.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Qui mi trovo benissimo, voglio chiudere la carriera qui. Ringrazio il presidente per aver creduto in me, io e la mia famiglia contiamo di restare qui anche dopo il ritiro”.