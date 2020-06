Il Napoli di Rino Gattuso torna sul campo dopo la vittoria di Roma contro la Juventus, in finale di Coppa Italia.

Gli azzurri hanno ripreso ad allenarsi in vista della prossima partita di campionato, in programma il prossimo martedì alle 19.30, in casa dell’Hellas Verona.

Questo il report dell’allenamento, svoltosi al San Paolo:

“Prima parte di sessione dedicata alla fase aerobica.

Di seguito esercitazione tecnica di passaggi con l’utilizzo di sagome.

Chiusura con mini torneo di 3 squadre a tutto campo.

Lobotka ha effettuato la prima parte della seduta svolgendo lavoro differenziato e seconda parte in gruppo”.