Ai microfoni della RAI ha parlato anche il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, dopo la sconfitta della sua squadra ai rigori contro il Napoli:

“C’è delusione, ma non potevamo fare di più, un po’ per le assenze importanti e un po’ perchè non siamo al top fisicamente. Abbiamo avuto una buona determinazione, ma noi siamo una squadra basata sulle individualità ed in questo momento facciamo più fatica a saltare l’uomo. In questo momento a Ronaldo, come a tutti, manca un po’ di brillantezza. Ai miei ho detto poco perchè eravamo tutti delusi ed arrabbiati“.