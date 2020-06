Il Napoli vince la sua sesta Coppa Italia, nella folle notte dell’Olimpico che ha visto gli azzurri trionfare sulla Juventus al termine dei calci di rigore. Fra i protagonisti della partita oltre ad Arek Milik – che ha tirato il rigore decisivo per la conquista del trofeo – c’è stato anche Alex Meret che ha parato il primo rigore battuto da Dybala per i bianconeri. Il portiere friulano ha sicuramente contribuito e non poco alla conquista del primo trofeo della gestione Gattuso; intervenuto grazie ad un’espulsione di Ospina che da diffidato contro l’Inter era stato ammonito al termine di una strepitosa partita che consentì al Napoli di approdare in finale.

Una finale per Alex Meret che sa di rivalsa, che torna a parare dopo tanta panchina e poca fiducia; senza mai lamentarsi ha sempre aspettato il suo momento in silenzio facendo parlare la sua indiscussa qualità. Con classe e senso della posizione ha difeso i pali della porta azzurra portando per mano il suo Napoli sino ai calci di rigore. Dagli 11 metri Alex si è dimostrato algido e cinico; prima contro Dybala parandogli il primo rigore poi con Danilo ipnotizzandolo tanto da fargli tirare alto il pallone. Il resto è storia la Juve segna due rigori, ma intanto il Napoli ne ha segnati 4 e il titolo va inevitabilmente agli azzurri.

La finale di Alex però non inizia solo dalla non convocazione di Ospina ma anche da quella chiacchierata informale con ADL (Qui per saperne di più), che gli rinnovò la sua fiducia e gli indicò la strada per il futuro che inevitabilmente porta i colori del Napoli. La prestazione strepitosa di Meret parte anche dalle parole di Gattuso che ha motivato un ambiente ormai spento che ha riunito un gruppo quasi allo sbaraglio.

Come fu per Rafael nel 2015, un mister (Benitez) e due portieri (Rafael e Andujar) che dovevano condividere un posto da titolare fra i pali; uno alle prime esperienza ma con tanta qualità (Rafael e Meret) e l’altro più esperto che salva in più occasioni la propria squadra (Andujar e Ospina). Come il portiere brasiliano anche Meret ha saputo sfruttare la sua occasione in finale, mettendo una mano in più su quella coppa.

Ora che finalmente ripartirà il campionato, ripartirà anche il sano duello fra Alex Meret e David Ospina per guadagnarsi un posto da titolare. Vedremo quindi a suon di parate chi sarà il portiere titolare del Napoli.