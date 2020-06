Enrico Mentana direttore di La7 e tifoso dell’Inter ha voluto esprimere la sua opinione riguardo i duri attacchi contro i napoletani, per i festeggiamenti della scorsa notte in seguito alla vittoria della Coppa Italia degli azzurri. Sui propri social il giornalista, ha ripreso le parole di un suo articolo sul suo giornale Open, in risposta a Ranieri Guerra – amministratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – che ha duramente attaccato i tifosi napoletani. Ecco le parole di Mentana:

“Il calcio senza festeggiamenti è come giocare alla Playstation. Se fossi stato un tifoso del Napoli sarei sceso anch’io in strada.”