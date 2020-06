Il Real Betis non dimentica Fabian Ruiz. Il club spagnolo ha fatto le proprie congratulazioni all’ex centrocampista andaluso per il suo primo titolo in Italia col Napoli:

Nuestro querido @FabianRP52 ganó anoche su primer título con el @sscnapoliES 💚🇮🇹🏆



¡Enhorabuena por esa Copa de Italia tan merecida, crack! 🥇😃 pic.twitter.com/eBQq64qVJL — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 18, 2020