La Fiorentina tenta un nuovo colpo a la Ribery. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la società di Commisso si è mossa seriamente per Thiago Silva: ha avviato i contatti con il difensore in scadenza al PSG e, proprio sulla scia del fascino dell’operazione Ribery, vorrebbe provare a far tornare in Italia il centrale brasiliano dopo otto anni dal suo addio. Sul centrale ci sarebbe anche l’interesse del Napoli con Gattuso che, secondo i principali quotidiani francesi, farebbe follie per vederlo in azzurro.