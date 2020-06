È arrivato il definitivo ok da parte del Governo per la quarantena soft che entra in vigore a partire da oggi nel campionato italiano. Il comitato tecnico scientifico ha dato parere favorevole. Se dunque in una squadra risulterà esserci un positivo, il rimanente dei calciatori, se negativi ai test rapidi effettuati il giorno prima della partita, scenderebbe ugualmente in campo.