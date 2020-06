TMW – I dolori di Milik

Una situazione non semplice quella vissuta al momento da Arek Milik: il polacco appare ogni giorno più lontano da Napoli, domanda e offerta distanti per ciò che concerne il rinnovo, oltre che alle varie sirene europee sul suo conto.

In tal senso, il noto portale TuttomercatoWeb si è espresso così sull’ex Ajax:

“I DOLORI DI MILIK – Arrivato proprio per sostituire Higuain, il polacco ha avuto più di qualche problema fisico – con un doppio infortunio al legamento crociato – salvo poi avere una crescita esponenziale nella scorsa stagione, con 17 gol in campionato che hanno aiutato ad arrivare al secondo posto. Nel 4-3-3 di Gattuso non è un titolare, è in scadenza al 2021 e la Juventus ha intenzione di affidargli il dopo Higuain: il problema è la clausola rescissoria da 50 milioni, non pochi per chi non è ancora titolare. Il rischio è per un ulteriore pomo della discordia. Ma almeno finora l’intenzione è quella di non cederlo alla Juventus”.