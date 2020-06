Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per chiarire alcuni dettagli sul rinnovo di Dries Mertens ufficializzato da poco. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Napoli non ha mai perso di vista Mertens, il giocatore ha un rapporto profondo con la squadra e si trova benissimo a Napoli che considera come una seconda casa. Per rompere questo legame ci sarebbe dovuto essere qualcosa di clamoroso ma così non è stato. Nonostante il corteggiamento di Inter e Chelsea il belga ha deciso di rimanere. Probabilmente guadagnerà più di 10 milioni netti nei prossimi due anni e avrà l’opportunità di giocarne un terzo. Ci sarà inoltre la possibilità di intraprendere una carriera dirigenziale“.