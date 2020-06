Sandro Sabatini, durante una diretta su Instagram, ha parlato molto della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus in programma stasera alle 21. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla finale “Secondo me il Napoli è messo meglio della Juventus dal punto di vista della condizione fisica. Non mi sento di pronosticare la squadra che alzerà al cielo la coppa, ma la partita di stasera sarà da over 2.5: secondo me vedremo tanti gol. Ronaldo? Secondo me ha tante possibilità di segnare”.

Su Mertens “Mertens aveva un affaticamento e si è pensato di far partire Milik dal primo minuto. Ma alla fine il belga dovrebbe farcela”.

Su Szoboszlai “Szoboszlai è un gran prospetto, chiunque dovesse acquistarlo farebbe un gran colpo. Non vi aspettate però che appena arriverà sarà subito decisivo”.