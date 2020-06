Quest’oggi si è tenuto il Comitato Esecutivo dell’UEFA per pianificare lo svolgimento delle Final Eight. Ma si è parlato anche delle partite degli ottavi di Champions League ancora da giocarsi. Le sedi sarebbero quelle di Torino, Manchester, Monaco di Baviera e Barcellona (per il Napoli), ma nel caso in cui non si potesse giocare in queste città, l’UEFA ha messo a disposizione due stadi. Stiamo parlando del do Dragao, stadio del Porto, e dell’Estadio Dom Alfonso Henriques, del Vitoria Guimaraes.